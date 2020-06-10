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Aktüel

Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçıları koronaya aldırmıyor

Galata Köprüsü’nde sosyal mesafe kuralını hiçe sayan balıkçılar, sıra sıra dizilip olta salladılar.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:37:44 -
Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçıları koronaya aldırmıyor

Galata Köprüsü’nde sosyal mesafe kuralını hiçe sayan balıkçılar, sıra sıra dizilip olta salladılar.


Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sonrası normalleşme süreci 1 Haziran’da başladı. Bilim Kurulu normalleşme zamanında sık sık sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıyor. Salgın sürecinde bir süredir ara verilen balık tutma faaliyetleri yeniden başlamıştı.


Galata Köprüsü’ndeki balıkçılar sosyal mesafe kuralına uymadan olta sallıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarının ardından bazı balıkçıların maske taktığı görülürken sosyal mesafe kuralına uymadıkları anlar objektiflere yansıdı.

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