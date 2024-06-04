Fuzul, Ünlü Oyuncu Murat Yıldırım’ın Yer Aldığı İkinci Reklam Filmini Yayınladı

Tasarruf finansman sektörünün köklü şirketlerinden Fuzul, yeni reklam filmiyle ekranlardaki yerini aldı. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Fuzul’ün 2024 yılında yayınladığı ikinci reklam filmi için de kamera karşısına geçti. Yılın ilk çeyreğinde Murat Yıldırım ve Iman Elbani’nin yer aldığı ilk reklamda Fuzul ile bankacılık sisteminin arasındaki fark konu edinilmişti. İkinci reklam filminde ise Fuzul sisteminin avantajı üzerinde duruldu.

Filmde faizsiz, kredisiz ve bankaya gitmeden, en uygun maliyetle ev ve aracının teslimatını almış kişilerin görüntüleri yer buldu. Filminin ana teması, “Faizsiz”, “Kredisiz”, “Bankaya bile gitmeden” ifadeleri çerçevesinde şekillendi.

Sektördeki pazar payını her geçen gün biraz daha artıran Fuzul; bu yılın ikinci filmiyle de isteyen herkesin kredi çekmeden, faiz ödemeden en uygun maliyetle ev ve araç sahibi olabileceğine dikkat çekti. İlkinde olduğu gibi ikinci reklam filminde de Alametifarika imzası var. Yönetmen koltuğunda ise onlarca başarılı projenin arkasındaki duayen isim Serdar Erener yer aldı.

Reklamın Başlığı: Fuzul Ev de Aldırır Oto da

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Reklamveren: Fuzul

Reklamveren Genel Müdürü: Sait Aytaç

Reklamveren Temsilcileri: Burak Salman, Cansu Kekeç Saatçıoğlu, Emir Adıgüzel, Eylem Bıldır, Doğanay Akyel, Osman Can Polat

Reklam Ajansı: Alametifarika

Yönetmen: Serdar Erener

Görüntü Yönetmeni: Veli Kuzlu

Prodüksiyon Şirketi: Kala Film

Post Prodüksiyon Şirketi: Roots

Müzik: Jinglehouse

Bankadan kredi almadan, faiz maliyetine katlanmadan ev ve araç sahibi olma sırası sizde! (youtube.com)