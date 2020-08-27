Füze denemeleri yapan Rusya, dünyaya rezil oldu!

Savunma sanayi fuarından denenilen T-90A tankından ateşlenen füzeler hedeflerine ulaşmayınca çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

T-90A tankı için üretilen füzeler ile gövde gösterisi yapmak isteyen Rusya, yapılan atışların hedeflerine ulaşamadan yere düşmesi önce Rusya’da sonra dünyada büyük ses getirdi.

Spikerin bu sefer hedefler vuruldu dedikten sonra füzelerin alakasız yerlere gitmesi kahkahalara neden oldu.

T-90A tankının faciasından sonra T-80UE-1 tankıyla atışlarda başarı göstermeye çalışan diğer tankın atışı da hedefi vurmayınca yetkililer buz kesti. Birkaç denemeden sonra ancak hedefi bulan füzeler hayal kırıklığına neden oldu.

Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra “tank mürettebatının iyi eğitim almadığı” yorumları yapıldı.