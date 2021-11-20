Futbolda büyük skandal! Tecavüz, sübyancılık, rüşvet… Yok yok

Fransız gazeteci Romain Molina, dünya futbolunu sarsacak iddialarda bulundu. Fransa ve İngiltere liglerinde mücadele eden 400'ün üzerinde futbolcunun tecavüze uğradığını söyleyen Molina, bir kısmının anal bölgelerinde yaşadıkları problemler sebebiyle kliniklere yatırıldıklarını belirtti.

Molina'nın Twitter'da yaptığı ve yaklaşık 70 bin kişinin takip ettiği yayınından öne çıkan iddialar şu şekilde:

"400'den fazla futbolcu tecavüze uğradı"

"Premier Lig, Championship, Ligue 1 ve Ligue 2 forması giyen 400'den fazla futbolcu gençlik yıllarında birden fazla kez tecavüze uğradı. Öyle ki bir kısmının anal bölgesinden problemler yaşadığı ve bunun için özel kliniklere yatırıldıkları belirtiliyor. Bununla ilgili belgeler aralık ayından itibaren paylaşılacak."

13 yaşındaki iki kız çocuğunu tecavüz

"Uluslararası bir antrenör bir turnuva esnasında 13 yaşındaki iki kız çocuğunu tecavüz ettikten sonra elleri kanlı bir şekilde yakalandı. 2017'de başka sebeplerle görevinden alındığı açıklandı. Ünlü bir Fransız da bu işin halı altına süpürülmesinde etkin rol oynadı."

"Fransız uluslararası bir futbolcu kadınların ağzına dışkıladığı partiler organize ediyor ve bunları kayıt altına alıyordu. Buna zorlanan bir genç kız bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulundu."

"Futbolcuların yüzde 80'i nargile içiyor"

"Futbolcuların yüzde 80'i nargile içiyor. Hatta PSG'de bir dönem futbolcular nargilelerini deplasmana da götürüyorlardı. Futbolculardan Matuidi düzenli olarak nargile içiyordu."

Pedofili skandalı

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin en iyi futbol akademilerinden bir tanesi pedofili grubu tarafından yönetiliyor."

"Bir Fransız takımı altyapısındaki bir pedofili skandalını gizledi. Oyuncunun beyni yıkanarak suç duyurusunda bulunması engellendi. Oyuncu daha sonra kendi ülkesine gönderildi."

"Kolombiya futbolunun hakem komitesi başkanı bir pedofil. Molina canlı yayın esnasında 12 yaşındaki bir çocuğun suç duyurusunu okuyamadı ve yarıda bırakmak zorunda kaldı."

"Kenya'da 15 yaşındaki genç basketbolcuya zorla kürtaj yaptırıldı. Amaç tecavüze dair kanıtların yok edilmesi."

FIFA merkezinde cinsel istismar

"Bir kız çocuğu FIFA merkez binasında tecavüze uğradı ve daha sonrasında kürtaj yaptırıldı."