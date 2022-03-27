Futbolculara güven verdi

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael imzayı attı, idmana çıktı. İdmandan hemen önce futbolcularla bir konuşma yaptı. Kendisini anlattı, oyun felsefesinden bahsetti. Neler istediğini ve neler istemediğini söyledi; en önemlisi de gençlere olan güveninin altını ısrarla çizdi.

Fransız teknik adam takımıyla yaptığı ilk toplantıda "Biz bir aileyiz. Burada olmaktan mutluyum, sizlerin de işinizi yaparken mutlu olmanızı istiyorum." dedi.

Ismael, "Benim için yaş hiç önemli değil. 17 yaşında olsanız da kriterlerimi karşılıyorsanız forma sizindir. Size güveniyorum, siz de bana güvenin." diye konuştu.

İlk geldiği antrenmanda futbolcularla toplantı yapan Fransız teknik adam, "Biz bir aileyiz burada olmaktan dolayı mutluyum sizlerin de işini yaparken mutlu olmasını istiyorum." dedi.

Fransız teknik adam her oyuncuya aynı mesafede olduğundan, kendisi için başarının zorunluluk olduğundan bahsetti.

Fransız teknik adam özellikle Emirhan başta olmak üzere tüm genç oyunculara da, "Başkan sizinle özel olarak ilgilenmemi istedi. Hepiniz için ekibimle beraber analizler yapacağız. Kriterleri karşılayan kim olursa olsun oynayacak. Benim için yaş hiç önemli değil. 17 yaşında olsanız da oyun kriterlerimi karşılıyorsanız forma giyeceksiniz." sözü verdi.

Valerien İsmael yaptı antrenmanlarla futbolcuları zorlamaya başladı bile. Fransız teknik adam oynattığı futboldan dolayı fizik gücüne çok önem veriyor.

Futbolcularından önde baskıyı isteyen Fransız çalıştırıcı, Beşiktaş'ta çıktığı ilk antrenmanda bunu futbolcularına aşıladı. Yardımcı antrenörleri ile birlikte ucunda bulunan futbolculardan rakip savunmaya baskı bekleyen 46 yaşındaki çalıştırıcı savunma oyuncularının da orta alana kadar çıkmasını talep ediyor.