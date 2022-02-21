Futbolcular maç ortasında ambulansı ittiler!

Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo'nun sahasında oynanan maçta futbol tarihinde daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı.

Kendi evinde oynadıkları maçta sakatlanan bir oyuncu için saha içine giren ambulans çalışmayınca oyunculardan aracı itmeleri istendi. Flamengolu oyuncular ilk önce bu talep karşısında büyük şaşkınlık yaşasa da daha sonra toplanıp aracı itmeye başladılar.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Flamengo ile Iguaçu arasında oynanan maçta çok ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medyada kısa süre içinde viral olan bu haber Güney Amerika'da çok konuşuldu.

OYUNCU SAKATLANDI, SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Flamengo oyuncusunun sakatlık yaşaması sonrası sahaya giren ambulans bir türlü hareket edemedi. Saha içine kadar sorunsuz gelen araç birdenbire bozuldu. Aracın şoförü oyunculardan ambulansı itmesini istedi. Flamengolu futbolcular bu talep sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Maçın hakemi de oyunculardan ricada bulundu ve ilginç olay gerçekleşti...

Sadece Flamengolu oyuncular değil, deplasman ekibinden de 3 kişinin yardımıyla ambulans itilmeye başlandı. Kısa süre sonra hareket eden araç saha dışına çıktı.