Her gün bir futbol takımından pozitif çıkan futbolcunun haberi yayımlanıyor. Milli Takım kampında dahi 15 kişinin koronaya yakalandığı biliniyor. Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Sağlık Bakanı bir araya geldi. Peki, futbolcular aşı mı olacak?

Futbolcular aşı mı olacak? Futbolcular hangi kategoride aşı olacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz” dedi.