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Spor Futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı
Spor

Futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 23:30:00 - 2022-03-19 23:30:42
Futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı.

Sarı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sadık Çiftpınar, bugün oynanan Kasımpaşa müsabakasındaki disiplinsiz davranışı sebebiyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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