Futbolcu ile yollar ayrıldı
Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'ye teşekkür etti. Süper Lig'den talipleri olan Tolga Ciğerci'nin kendisine gelen teklifleri değerlendireceği bildirildi.
Medipol Başakşehir, sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'ye teşekkür etti. Süper Lig'den talipleri olan Tolga Ciğerci'nin kendisine gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.
2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 1,5 yıllık sözleşme imzalanan Tolga Ciğerci ile Başakşehir'in yolları ayrıldı. İstanbul ekibi, kontratı sona eren deneyimli futbolcuyla yeni sözleşme yapmama kararı aldı.
Başakşehir'den ayrılan Tolga Ciğerci kendisine takım aramaya başlarken, 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den bazı takımların talip olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere Tolga Ciğerci menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a da önerilmişti.
Başakşehir formasıyla toplam 47 maça çıkan Tolga Ciğerci 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.