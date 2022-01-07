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Spor Futbola el atan Kılıçdaroğlu maskara oldu
Spor

Futbola el atan Kılıçdaroğlu maskara oldu

Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinin, Katar’da oynanmasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, sosyal medya kullanıcısı verdiği cevapla soğuk duş aldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 16:36:00 -
Futbola el atan Kılıçdaroğlu maskara oldu

 YENİ AKİT  ANKARA 

Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan Süper Kupa finalinin Katar’da oynanmasını eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Süper Lig Şampiyonluğu ve Türkiye Kupası ardından Süper Kupa’yı da kazanan Beşiktaş’ı, Katar sevdalıları nedeniyle bu coşkuyu ülkemizde değil de ekranlar karşısında izlemek zorunda kalan @Besiktas taraftarını ve finalde mücadele gösteren @Antalyaspor’u yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımın altına binlerce yorum yazılırken ‘Şubeler’ isimli sosyal medya kullanıcısı, “Saçmaladın bay Kemal! Türkiye süper kupa finali defalarca Almanya’da da oynandı. Dünyanın en büyük takımları (Barcelona, M.United, Milan vs) birçok kez Katar’da, Dubai’de ve BAE’de oynadı ama kimse böyle cahilce bir söz söylemedi. Muhalefet mi yapıyorsun maskaralık mı belli değil!” diyerek Kılıçdaroğlu’na soğuk duş aldırdı.

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