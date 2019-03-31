Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Yarı finalde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasındaki karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ümraniyespor ile Akhisarspor arasında 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk karşılaşmanın stadı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ümraniyespor ile Akhisarspor arasındaki mücadele, saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak.



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