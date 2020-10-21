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Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı - Geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi - Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:06:10 -
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını Bruno Fernandes'in penaltı golüyle önde kapadı. Anthony Martial'in kendi kalesine attığı golle skora dengenin geldiği maçın son dakikalarında Marcus Rashford ile bir kez daha öne geçen konuk ekip sahadan galibiyetle ayrıldı.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına Angelino'nun attığı gollerle 2-0 mağlup oldu.

G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.

İlk yarıyı Lionel Messi'nin penaltı ve Ansu Fati'nin golleriyle 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Philippe Coutinho, Pedri ve Ousmane Dembele'nin golleriyle farka gitti. Konuk takımın tek golünü Ihor Kharatin penaltıdan kaydetti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, turnuvada üst üste 16 sezonda gol atan ilk futbolcu olurken, 16 farklı sezonda gol atan Ryan Giggs'in rekorunu egale etti.

Kırmızı kart gören Barcelonalı Gerard Pique, gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Juventus maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:


- E Grubu:

Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0

- F Grubu:

Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1


G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1


- H Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2

Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0


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