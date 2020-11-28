Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine deplasmanda 6-2 mağlup olan Piyalepaşaspor, turnuvaya veda etti
İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, tek maçlık ön eleme turunda Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal takımına 6-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Piyalepaşaspor, ön eleme turu maçında deplasmanda Hohenstein-Ernstthal ile karşılaştı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı 6-2 kazanan Hohenstein-Ernstthal, son 32 turuna yükseldi.