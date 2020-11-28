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Spor Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal ekibine deplasmanda 6-2 mağlup olan Piyalepaşaspor, turnuvaya veda etti

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:00:29 -
Futbol: UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Piyalepaşaspor, tek maçlık ön eleme turunda Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal takımına 6-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

Piyalepaşaspor, ön eleme turu maçında deplasmanda Hohenstein-Ernstthal ile karşılaştı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan müsabakayı 6-2 kazanan Hohenstein-Ernstthal, son 32 turuna yükseldi.

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