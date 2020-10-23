Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: La Ceramica

Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa (Dk. 70 Pedraza), Trigueros (Dk. 58 Moi Gomez), Alejandro Rodriguez (Dk. 46 Iborra), Coquelin (Dk. 79 Pino), Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca (Dk. 70 Paco Alcacer)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan (Dk. 79 De Souza), Gradel (Dk. 82 Yasin Öztekin), Fajr, Kayode (Dk. 82 Kone), Yatabare

Goller: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Bacca, Dk. 57 Juan Foyth, Dk. 74 ve 78 Paco Alcacer (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare, Dk. 64 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın, Dk. 69 Cofie, Dk. 75 Gradel (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Coquelin, Dk. 63 Juan Foyth, Dk. 87 Pedraza (Villarreal)





VİLLARREAL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımına 5-3 mağlup oldu.

50. dakikada ev sahibi takımın sağ kanatta köşe çizgisine yakın mesafeden Takefusa Kubo ile kullandığı serbest vuruşta, kale çizgisi önünde Coquelin'in kafa vuruşunda kaleci Samassa rahat bir şekile topu kontrol etti.

57. dakikada sol kanattan Takefusa Kubo'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Juan Foyth kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Villarreal'i 3-2 öne geçirdi.

64. dakikada Sivasspor'un sol kanatta ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta Gradel, topa çok iyi vurarak ağlara gönderdi ve skora bir kez daha eşitliği getirdi: 3-3

72. dakikada gelişen Villarreal atağında ceza sahasında müsait pozisyonda topla buluşan Coquelin kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

74. dakikada Moi Gomez ile gelişen Villarreal atağında ceza sahasında topla buluşan Chukwueze'nin ara pasında Alcacer, ilk vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayarak skoru 4-3'e getirdi.

78. dakikada Foyth'un güzel ara pasında ceza sahasında topla buluşan Paco Alcacer, oyuna girdikten 8 dakika sonra kendisinin 2. takımının 5. golünü attı.

Demir Grup Sivasspor, Avrupa Ligi'nde grubundaki ilk maçında deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildi.