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Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Villarreal: 2 - Demir Grup Sivasspor: 2 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:01:21 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: La Ceramica

Hakemler: Pawel Raczkowsk, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Villarreal: Rulli, Ruben Pena, Albiol, Juan Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Alejandro Rodriguez, Coquelin, Chukwueze, Takefusa Kubo, Bacca

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Camara, Caner Osmanpaşa, Robin Yalçın, Cofie, Hakan Arslan, Gradel, Fajr, Kayode, Yatabare

Goller: Dk. 13 Takefusa Kubo, Dk. 20 Bacca (Villarreal), Dk. 33 Kayode, Dk. 43 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 34 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor)



VİLLARREAL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta karşılaşmasında Villarreal-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

5. dakikada karşılamanın ilk önemli pozisyonunu yakalayan Villarreal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına kadar giren Bacca'nın şutunda kaleci Samassa topu kurtardı.

10. dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.

13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Samassa'nın çeldiği topu ağlara gönderen Japon futbolcu Takefusa Kubo, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

20. dakikada Sivasspor defansının hatasını değerlendiren Villarreal'de Takefusa Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde buluştuğu topa iyi vuran Bacca skoru 2-0 yaptı.

26. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yatabare ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Rulli, son anda uzanarak topu kornere attı.

33. dakikada Villarreal defansının hatasını iyi değerlendiren ve ceza sahasına süratli giren Kayode, topu ağlara göndererek, skoru 2-1'e getirdi.

34. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasında Bacca'yı düşürdüğü pozisyonda Polonyalı hakem Raczkowsk penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa'nın sağ köşeye uzanarak kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan ceza sahasında topla buluşan Ruben Pena'nın şutunu son anda ayak koyan defans önledi.

43. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye atarak skora eşitliği getirdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sona erdi.


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