Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
- Ligin 5. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı
İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Akhisarspor ile Menemenspor golsüz berabere kaldı.
Yılport Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden İstanbulspor, 12 puanla haftayı ilk sırada tamamladı.
TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: 1-1
Adanaspor-Altınordu: 5-2
Altay-Adana Demirspor: 1-0
Ankaraspor-Giresunspor: 1-1
Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: 1-2
Bursaspor-Balıkesirspor: 3-1
Akhisarspor-Menemenspor: 0-0
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İSTANBULSPOR A.Ş.
|5
|4
|0
|1
|10
|4
|6
|12
|2.TUZLASPOR A.Ş.
|5
|3
|2
|0
|11
|6
|5
|11
|3.ALTAY
|5
|3
|1
|1
|9
|2
|7
|10
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|3
|1
|1
|5
|2
|3
|10
|5.ADANASPOR A.Ş.
|5
|2
|3
|0
|6
|2
|4
|9
|6.ALTINORDU
|5
|3
|0
|2
|8
|8
|0
|9
|7.ADANA DEMİRSPOR
|5
|2
|2
|1
|7
|4
|3
|8
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|5
|2
|2
|1
|6
|5
|1
|8
|9.GİRESUNSPOR
|5
|2
|2
|1
|7
|7
|0
|8
|10.BURSASPOR
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|1
|7
|11.BALIKESİRSPOR
|5
|2
|0
|3
|6
|8
|-2
|6
|12.AKHİSARSPOR
|5
|1
|2
|2
|2
|2
|0
|5
|13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
|14.ÜMRANİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|5
|10
|-5
|4
|15.ANKARASPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|-5
|4
|16.ESKİŞEHİRSPOR
|5
|0
|3
|2
|2
|9
|-7
|3
|17.MENEMEN SPOR
|5
|0
|2
|3
|4
|10
|-6
|2
|18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|5
|0
|1
|4
|4
|8
|-4
|1
- 5. hafta maçları
TFF 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:
20 Ekim Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)
21 Ekim Çarşamba:
13.30 Giresunspor-Adanaspor (Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Atatürk)
22 Ekim Perşembe:
13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Ümraniye Şehir)
16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)