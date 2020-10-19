  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Spor

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

- Ligin 5. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:24:11 -
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftası, bugün oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Akhisarspor ile Menemenspor golsüz berabere kaldı.

Yılport Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden İstanbulspor, 12 puanla haftayı ilk sırada tamamladı.


TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: 1-1

Adanaspor-Altınordu: 5-2

Altay-Adana Demirspor: 1-0

Ankaraspor-Giresunspor: 1-1

Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: 1-2

Bursaspor-Balıkesirspor: 3-1

Akhisarspor-Menemenspor: 0-0


- Puan durumu


TFF 1. Lig'de 5. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.İSTANBULSPOR A.Ş.5401104612
2.TUZLASPOR A.Ş.5320116511
3.ALTAY531192710
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ531152310
5.ADANASPOR A.Ş.52306249
6.ALTINORDU53028809
7.ADANA DEMİRSPOR52217438
8.YILPORT SAMSUNSPOR52216518
9.GİRESUNSPOR52217708
10.BURSASPOR521210917
11.BALIKESİRSPOR520368-26
12.AKHİSARSPOR51222205
13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR512267-15
14.ÜMRANİYESPOR5113510-54
15.ANKARASPOR511338-54
16.ESKİŞEHİRSPOR503229-73
17.MENEMEN SPOR5023410-62
18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR501448-41


- 5. hafta maçları


TFF 1. Lig'de 6. haftanın programı şöyle:


20 Ekim Salı:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)

21 Ekim Çarşamba:

13.30 Giresunspor-Adanaspor (Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Atatürk)

22 Ekim Perşembe:

13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Ümraniye Şehir)

16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)







Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı
Dünya

İranlı Ayetullah Merkarim Şirazİ'den Azerbaycan'a çağrı

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Merkarim Şirazi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin bir açıklama yaptı.
İran'dan Türkiye'ye çağrı
Dünya

İran'dan Türkiye'ye çağrı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaparak Türkiye'ye ilginç bir çağrıda bulundu..
Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...
Dünya

Rusya'dan yeni açıklama: Hem Karabağ'ı hem de diğer bölgeleri...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyle..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay