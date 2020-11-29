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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 0 - Altınordu: 2

Yeniakit Publisher
2020-11-29 18:04:44 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Orkun Aktaş, Mehmet Kapluhan

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Onur Bayramoğlu, Alimi, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, Sholaja (Dk. 58 İbrahim Halil Öner), Berkay Tanır (Dk. 72 Talha Erdoğan)

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak (Dk. 82 Yusuf Yalçın Arslan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek, Burak İnce (Dk. 86 Kahraman Demirtaş), Alper Tursun (Dk. 62 Oğuzhan Akgün), Furkan Çil, Furkan Metin, Hüsamettin Yener, Yusuf Can Esendemir, Sinan Osmanoğlu

Goller: Dk. 20 Ahmet İlhan Özek (Penaltıdan), Dk. 65 Oğuzhan Akgün (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 17 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+1 Hüsamettin Yener (Altınordu), Dk. 45+1 Berkay Tanır, Dk. 59 Mevlüt Çelik, Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altınordu, deplasmanda Eskişehispor'u 2-0 mağlup etti.

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