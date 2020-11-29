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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:43:45 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Mehmet Şengül

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Pote, Erkan Taşkıran (Dk. 69 Doğan Can Davas), İshak Çakmak, Landel, Onur Akbay, Rayos Serna (Dk. 90 Mert Ali Atakulu), Halilovic, Traore (Dk. 79 Fırat Arıkan)

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü (Dk. 79 Cedric Kore), Celal Emir Dede, Uğur Aygören, Anıl Taşdemir (Dk. 87 Nwankwo), Batuhan İşçiler, Mrsic, Birol Parlak, Ezeh, Cumali Bişi

Gol: Dk. 66 Erkan Taşkıran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mrsic, Dk. 26 Uğur Aygören, Dk. 33 Serdar Güncü, Dk. 36 Celal Emir Dede, Dk. 90 Cumali Bişi (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 48 Pote, Dk. 52 Onur Akbay, Dk. 90 Feyyaz Belen (Royal Hastanesi Bandırmaspor)


BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.


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