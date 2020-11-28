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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Akhisarspor: 0 - Ankaraspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-11-28 18:11:27 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Cihan Aydın, Hüsnü Emre Çelimli, Murat Altan

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Alperen Babacan, Musa Nizam, Kadir Keleş, Ali Kaan Güneren, Rotman, Taha Yalçıner (Dk. 69 Hasan Ali Adıgüzel) (Dk. 74 Mert Efe Çölbeyi), Çekdar Orhan, Onurcan Güler (Dk. 82 Bertuğ Bayar), İrfan Hadzic

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Levent Gülen, Thales, Mahmut Akan, Ayuk, Emre Can Atila (Dk. 64 Barış Zeren), Stanojevic (Dk. 90 Doğukan Efe), Engin Bekdemir (Dk. 85 Gökhan Akkan), Beykan Şimşek (Dk. 90 Mbilla), Umar (Dk. 64 Erdem Çetinkaya)﻿

Gol: Dk. 75 Beykan Şimşek (Ankaraspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Emre Can Atila, Dk. 53 Stanojevic, Dk. 68 Barış Zeren (Ankaraspor), Dk. 52 Çekdar Orhan, Dk. 79 Ali Kaan Güneren, Dk. 82 Rotman (Akhisarspor)

İ

ZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankaraspor, deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sezon 5. dış saha maçında ilk golünü atan Ankaraspor, deplasmanda ilk puanlarına ulaştı.

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