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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Eskişehirspor: 0 - Yılport Samsunspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-20 21:18:45 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Eskişehir

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Seyfettin Ünal

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş (Dk. 83 Hasan Ulaş Uyğur), Onur Bayramoğlu, Mehmet Özcan (Dk. 83 Furgan Polat), İbrahim Halil Öner (Dk. 57 Berkay Tanır), Bedirhan Altunbaş (Dk. 57 Onur Arı), Bilal Ceylan, Muhammet Yahya Akbulut (Dk. 46 Alperen Kocabaş), Alimi, Sholaja

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ercan Yazıcı, Anane-Gyasi (Dk. 62 Guido Koçer), Savicevic (Dk. 84 Enes İslam İlkin), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Oğuz Gürbulak), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 63 Ferhat Çulcuoğlu), Burak Çalık (Dk. 69 Ahmethan Köse), Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Yameogo

Gol: Dk. 22 İlyas Kubilay Yavuz (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Erhan Kartal, Dk.45+2 Anane-Gyasi, Dk. 83 Oğuz Gürbulak, Dk.84 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Bilal Ceylan, Dk. 38 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Yılport Samsunspor, Eskişehirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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