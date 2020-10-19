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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Akhisarspor: 0 - Menemenspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-19 21:11:07 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Göksu Mutlu, Musa Nizam, Kadir Keleş, Rotman, Onurcan Güler (Dk. 46 Çekdar Orhan), Alperen Babacan, Ali Kaan Güneren (Dk. 86 Bora Yılmaz), Bjarnason (Dk. 72 Hasan Ali Adıgüzel), Bertuğ Bayar (Dk. 86 Mert Efe Çölbeyi)

Menemenspor: Selmani, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Domgjoni, Emre Batu Adıgüzel, Adamu Alhassan (Dk. 46 Taşkın Çalış), Berkan Çakır (Dk. 66 Bekir Can Sönmez), Şeref Özcan (Dk. 80 Kamara), Tayfun Aydoğan, Olatunbasun, Akanbi

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Furkan Bayır

Sarı kartlar: Dk. 11 Yusuf Talum, Dk. 16 Adamu Alhassan, Dk. 82 Selmani, (Menemenspor), Dk. 68 Bjarnason, Dk. 74 Vrsajevic, Dk. 84 Göksu Mutlu, Dk. 87 Kadir Keleş (Akhisaspor)


MANİSA (AA) - TFF 1. Lig 5. hafta kapanış maçında Akhisarspor, konuğu Menemenspor ile golsüz berabere kaldı.

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