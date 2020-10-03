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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Tuzlaspor: 3 - Bursaspor: 3

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:07:54 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Seyfettin Ünal, Suat Güz

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yohou, Ferhat Öztorun, Segbefia, Aykut Çeviker (Dk. 84 Yasin Güreler), Samet Asatekin (Dk. 16 Ahmet Yazar), Vedat Bora (Dk. 16 Onat Kutay Kurt) (Dk. 59 Özgür Can Özcan), Pucko (Dk. 46 Gökcan Kaya), Thuram

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Aykut Akgün, Onur Atasayar (Dk. 81 Ramazan Keskin), Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Recep Aydın (Dk. 70 İsmail Can Çavuşluk), Özer Hurmacı (Dk. 38 Ozan İsmail Koç), Burak Kapacak, Ali Akman (Dk. 70 Çağatay Yılmaz)

Goller: Dk. 6 Burak Altıparmak, Dk. 9 İsmail Çokçalış, Dk. 11 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 20 Thuram, Dk. 49 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 67 Özgür Can Özcan (Tuzlaspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Onat Kutay Kurt, Dk. 53 Yohou, Dk. 55 Segbefia, Dk. 82 Erdem Özgenç, Dk. 90 Ferhat Öztorun (Tuzlaspor) Dk. 60 Aykut Akgün, Dk. 68 İsmail Çokçalış, Dk. 81 Özer Hurmacı (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Çağatay Yılmaz (Bursaspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı.


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