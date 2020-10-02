  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

İstanbulspor: 2 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:19:44 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Cemal Alpay, Emrah Ünal

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 75 Egehan Gök), Onur Ergün, Etoga, Abazaj (Dk. 67 Issah), Levent Ayçiçek, Diouf (Dk. 67 İbrahim Yılmaz), Rroca (Dk. 87 Muhammed Enes Durmuş), Ali Yaşar

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Berat Satılmış (Dk. 75 Erkan Taşkıran), Pote, İshak Çakmak (Dk. 89 Traore), Landel (Dk. 75 Halilovic), Onur Akbay, Hüseyin Bak, Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle

Goller: Dk. 16 Abazaj, Dk. 87 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 20 Pote (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 48 Pote, Dk. 90+5 Mehmet Yiğit (Royal Hastanesi Bandırmaspor)


İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de 4. haftanın açılış maçında İstanbulspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gündem

O ilimizde bir mahalle tedirgin! 12 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayseri'de bulunan Sahabiye Mahallesi'nde Mart ayından bu yana 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 560 daire de karantina al..
Bodrum'da hayasız görüntüler
Gündem

Bodrum'da hayasız görüntüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Haremtan Koyu’nda bir grup erkeğin çıplak şekilde denize girmesi isyan ettirdi.
Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi
Dünya

Azerbaycan'dan yoğun bombardıman! Ermenistan pes etti! Skandal 'Türkiye' talebi

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattı..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay