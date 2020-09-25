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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adanaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:03:14 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Koray Gençerler, Gökhan Memişoğlu, Murat Tuğberk Curbay

Adanaspor: Karacic, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Donkor, Evren Korkmaz, Ömer Çiçek (Dk. 64 Belem), Umut Sözen (Dk. 64 Samican Keskin), Furkan Şeker, Celil Yüksel (Dk 76 Rayan), Eren Keleş (Dk. 85 Ozan Papaker), Ozegovic

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Soner Gönül, Fatih Selimhan Solmaz, Abdülkadir Korkut, Burak Aydın (Dk. 70 Osman Keçelioğlu), Diabang (Dk 90+1 Adewale), Süleyman Olgun (Dk. 90+1 Erdal Öztürk), Uğur Utlu, Kone (Dk. 46 Dodoo), Cem Ekinci (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz)

Kırmızı kart: Dk. 66 Samet Akaydin (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 7 Evren Korkmaz, Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Belem (Adanaspor), Dk. 11 Uğur Utlu, Dk. 45 Burak Aydın (Ankara Keçiörengücü)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

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