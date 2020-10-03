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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ankara Keçiörengücü: 0 - Altay: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:28:38 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aktepe

Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Oğuz Kaan Çalışır

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Osman Keçecioğlu, Fatih Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 88 Mustafa Tahir Babaoğlu), Cem Ekinci, Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 46 Erdal Öztürk), Dodoo (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Kone (Dk. 90+2 İrfan Akgün)

Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Scuk (Dk. 84 Thiam), Yılmaz Özeren, Kappel (Dk. 61 Regattin), Erhan Çelenk (Dk. 85 Rıdvan Şimşek), Ziya Alkurt, Paixao (Dk. 81 Gnanduillet)

Goller: Dk. 81 Gnanduillet (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Osman Keçecioğlu, Dk. 74 Uğur Utlu (Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Tolga Ünlü (Altay)


ANKARA (AA) - TFF 1. Lig'de dördüncü hafta maçında Altay, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

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