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Spor

Futbol: Süper Lig

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-29 14:23:50 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Hakan Yemişken

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan, Murat Uçar, Mina, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak, Obertan, Donald, Sissoko, Rashad Muhammed, Novikovas, Ricardo Gomes

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Ufuk Akyol, Fredy, Podolski, Amilton, Jahovic

Gol: Dk. 29 Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kart: Dk. 32 Kaan Kanak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


ERZURUM (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada kaleci Ferhat Kaplan'ın hatasıyla topu kazanan Erzurumspor'da Novikovas sol çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğinin üstünden auta gitti.

16. dakikada Obertan'ın derinlemesine pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Rashad Muhammed'in yerden vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

17. dakikada Donald ile gelişen atakta topu alan Novikovas, sol çaprazdan içeri sokularak ceza alanı ön çizgisinden çektiği sert şutta top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada sol kanattan etkili gelen Podolski'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Amilton'un sağ çaprazdan vuruşunda top kaleci Kayacan Erdoğan'da kaldı.

28. dakikada savunmadan gönderilen topu kontrol eden Ricardo Gomes, üç oyuncunun önünü kapatmasına rağmen attığı şutta top kaleci Ferhat Kaplan gole engel oldu.

29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanata topu alan Kaan Kanak, Novikovas'ın topuğuyla yaptığı duvar pasında içeri sokuldu ve çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

38. dakikada konuk ekibin sağ kanattan kullandığı taç atışı sonrası Fredy'nin ortasında topu kontrol eden Amilton yerden vurdu ancak Kaleci Kayacan Erdoğan topu tutmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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