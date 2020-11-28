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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-28 20:20:15 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Serkan Çimen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Baiano, Samudio, Boldrin, Skoda

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Diagne

Gol: Dk.45+2 Diagne (Penaltıdan)

Sarı kartlar: Dk.6 Boldrin, Dk.23 Baiano, Dk.45 Emir Dilaver, Dk.45 Melnjak (Çaykur Rizepsor)


RİZE (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Diagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı.

24. dakikada Galatasaray üç net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Diagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

33. dakikada Moroziuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Melnjak'ın pozisyonunu VAR'dan izleyen Atilla Karaoğlan penaltıya hükmetti.

45+2. dakikada Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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