Futbol: Süper Lig
Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz Ceylan, Sousa, Olkowski, Maxim, Mirallas, Kenan Özer, Muhammet Demir
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Tetteh, Umut Bulut
Gol: Dk. 17 Mirallas (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 44 Muhammet Demir, Dk. 45+1 Kenan Özer, Dk. Dk. 45+3 Maxim, 45+4 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde bitirdi.
17. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Oğuz Ceylan'ın ceza sahasının sağından kafayla içeriye gönderdiği pası tamamlayan Mirallas, topu ağlarla buluşturdu: 1-0
35. dakikada konuk ekibin sağ taraftan kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş kafayla vurdu, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.