Futbol: Süper Lig
MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca (Dk. 74 Şahverdi Çetin), Orkan Çınar (Dk. 74 Adzic), Alper Potuk (Dk. 69 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 69 Paintsil), Borven (Dk. 59 Bolingi)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 89 Flavio), Baker, Ekuban (Dk. 84 Bilal Başacıkoğlu), Nwakaeme, Afobe (Dk. 73 Djaniny)
Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Pereira (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Uğurcan Çakır, Dk.90+3 Djaniny) (Trabzonspor)
ANKARA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.
48. dakikada Voca'nın ceza yayının sağından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu sağına uzanarak kontrol etti.
88. dakikada Pinto'nun yaklaşık 30 metre mesafede sol çaprazdan çektiği şut yandan auta gitti.
90+3. dakikada Emre Güral'ın ceza yayının dışından çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır, topu soluna uzanarak kurtardı.
Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.