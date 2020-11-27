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Spor

Futbol: Süper Lig

MKE Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-11-27 20:21:17 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Voca, Orkan Çınar, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Gol: Dk. 45+1 Baker (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Sarlija, Dk. 21 Kitsiou (MKE Ankaragücü)


ANKARA (AA) - Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında topla ceza yayının solunda buluşan Nwakaeme'nin çektiği plase şutta meşin yuvarlak sol direğin dibinden auta gitti.

44. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası sol çaprazından yaklaşık 25 metre mesafede çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, üzerine gelen topu rahatlıkla kurtardı.

45+1. dakikada Trabzonspor ilk isabetli şutunda golü buldu. Ceza sahasını hemen dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Baker, topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


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