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Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 1 - İttifak Holding Konyaspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-24 18:19:36 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Kamil Çetin

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Olkowski), Djilobodji, Kana Bıyık, Sousa (Dk. 46 Vetrih), Tosca, Furkan Soyalp (Dk. 65 Kozulj), Güray Vural (Dk. 65 Enver Cenk Şahin), Maxim, Kenan Özer (Dk. 65 Muhammet Demir), Dicko

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Jetkovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 64 Shengelia), Miya (Dk. 79 Ckalleshi), Kravets

Gol: Dk. 75 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 22 Guilherme, Dk. 36 Milosevic, Dk. 42 Miya, 90+3 Ahmet Çalık, 90+4 Sehic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 25 Dicko, Dk. 34 Güray Vural, Dk. 53 Vetrih (Gaziantep FK)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 6. hafta maçında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi.

47. dakikada ceza sahası dışının sağından Milosevic'in gönderdiği topa Jetkovic'in gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç topu uzaklaştırdı.

53. dakikada Maxim ceza sahası içerisinde Oğuz Kağan Güçtekin'in önünden topu kaparak pasını Dicko'ya gönderdi. Dicko'nun penaltı noktasının sağından yaptığı vuruşta, kaleci Sehic'in müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

68. dakikada ceza sahası yayının önünde Kravets'in gönderdiği topa Ömer Ali Şahiner'in gelişine yaptığı vuruşta, top üst direğe çarparak auta çıktı.

73. dakikada Ömer Ali Şahiner'in, sağ kanattan Skubic'in sağ kanattan gönderdiği topa gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kalenin üstünden auta gitti.

75. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Enver Cenk Şahin'in sağdan kullandığı korner atışında, Muhammet Demir'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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