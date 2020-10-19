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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:56:38 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar

Goller: Dk. 34 Falcao (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 43 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Etebo (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Babacar (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 42 Marcao (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

4. dakikada Juanfran'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

15. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Babel'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Genç oyuncunun vuruşunda Portekizli file bekçisi açıyı kapatarak topun ağlara gitmesini önledi.

20. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Babacar kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. İlk vuruşta Fatih meşin yuvarlağın geçmesini engellerken, Babacar dönen topa eliyle müdahale edinince hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu durdurdu.

31. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen topa elle müdahale edince hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı kararı verdi. 34. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, meşin yuvarlağı ortadan ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerde kazanılan faulü Babacar kullandı. Bu oyuncunun yaklaşık 25 metre uzaktan şutunda top kaleci Fatih Öztürk'ün sağından ağlara gitti: 1-1

45+2. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Maçın 30. dakikasından sarı kartı bulunan Etebo, Sahil Uçan ile girdiği ikili mücadelede faul yapınca ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

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