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Spor

Futbol: Süper Lig

Yeni Malatyaspor: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-03 14:40:40 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Karim Hafez, Acquah, Ahmet Ildız, Cueva, Adem Büyük, Lukoki, Tetteh

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Mukairu, Jahovic

Gol: Dk. 10 Tetteh (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Wallace, Dk. 38 Lukoki, Dk. 45+2 Karim Hafez (Yeni Malatyaspor), Dk. 38 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Tetteh, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada sağ taraftan kazanılan korneri kullanan Cueva'nın ceza sahasına gönderdiği topa Lukoki vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

39. dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında sol kanatta topla buluşan Tetteh, ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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