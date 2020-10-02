  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

MKE Ankaragücü: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 1

Yeniakit Publisher
2020-10-02 22:12:44 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi Dikmen, Pinto, Paintsil (Dk. 87 Orkan Çınar), Lukasik (Dk. 46 Voca), Diousse, Adzic (Dk. 65 Lobjanidze), Alper Potuk (Dk. 78 Emre Güral), Börven

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Attamah, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Muğdat Çelik), Campanharo, Sapunaru, İlhan Parlak (Dk. 75 Ackah), Kanga

Gol: Dk. 42 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Alper Potuk (MKE Ankaragücü), Dk. 55 Yasir Subaşı, Dk. 88 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor)


ANKARA (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

54. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında Kolovetsios'un penaltı noktasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

66. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, dar bir açıda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin vuruşunda, kaleci Lung'dan seken top direğe çarparak kornere gitti.

68. dakikada Lobjanidze'nin pasında topla buluşarak sağdan ceza sahasına giren Kitsiou'nun vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol ederek net bir gol fırsatını engelledi.

72. dakikada Pinto, soldan ceza sahasına girerek topu arka direkteki Börven'e çıkardı. Börven, bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

Son bölümde MKE Ankaragücü'nün baskısı önemli bir pozisyona dönüşmedi ve Hes Kablo Kayserispor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Öte yandan, Hes Kablo Kayserispor'a başkent deplasmanında galibiyeti getiren golü MKE Ankaragücü'nün eski futbolcusu İlhan Parlak kaydetti. İlhan Parlak, ligin ilk haftasında MKE Ankaragücü formasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de oynamıştı. Maçtan sonraki gün sarı-lacivertli kulüp, İlhan Parlak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar
Dünya

Cephe hattında Putin’i sarsacak gelişme! Altınları bırakıp kaçtılar

Cephe hattında büyük kayıplar veren Ermenistan, başlayan operasyonların ardından Karabağ'daki yatırımcıları da elinde kaçırdı. Rusya'nın öne..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay