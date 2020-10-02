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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:10:10 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 10 Felipe)

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Edgar (Dk. 27 Campi), Hüseyin Türkmen, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Sarı kart: Dk. 45+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)


GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.

21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.

26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

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