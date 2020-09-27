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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor: 4 - Beşiktaş: 1

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:21:22 -
Futbol: Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic (Dk. 86 Musa Çağıran), Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Oğuz Kağan Güçtekin), Milosevic (Dk. 66 Miya), Shengelia (Dk. 86 Adil Demirbağ), Cikalleshi (Dk. 50 Kravets)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan Toköz (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Mensah, Atakan Üner (Dk. 46 Aboubakar), Ljajic (Dk. 68 Larin), Boyd (Dk. 79 Hasic), Güven Yalçın (Dk. 61 Gökhan Töre)

Goller: Dk. 28 ve 78 Shengelia, Dk. 63 ve 84 (Penaltıdan) Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+2 Gökhan Töre (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 30 Jevtovic, Dk. 38 Cikalleshi, Dk. 55 Shengelia, Dk. 90+3 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 40 Necip Uysal, Dk. 61 Dorukhan Toköz, Dk. 77 N'Sakala, Dk. 81 Vida (Beşiktaş)


KONYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yendi.

52. dakikada Güven Yalçın'ın ceza alanı içinden şutunda kaleci Sehic, çizgi üzerinden topu çeldi.

54. dakikada Ljajic'in ceza alanı dışından vuruşunda, top farklı şekilde auta gitti.

63. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Kravets, sol taraftan ceza alanına girdi. Kravets'in sol çaprazdan sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

78. dakikada İttifak Holding Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Vida'nın kısa düşen geri pasında topu önünde bulan Kravets'in pasında Shengelia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

83. dakikada Vida'nın ceza sahası içinde Miya'ya müdahalesinde hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 84'üncü dakikada penaltıyı kullanan Kravets, topu filelere yolladı: 4-0

90+2. dakikada Beşiktaş farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan topla hareketlenen ve ceza alanına giren Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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