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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Demir Grup Sivasspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:57:47 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Ali Akkor

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Erdoğan Yeşilyurt, Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Fajr, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare, Yasin Öztekin, Ninga

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Erdi Dikmen, Pazdan, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Bolingi


SİVAS (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasındaki Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Pinto'nun soldan ceza alanına ortasına arka direktei Bolingi'nin kafa vuruşunda, kaleci Samassa kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. Sivasspor savunmasında Ziya Erdal, meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

35. dakikada Gradel, orta sahadan kazandığı topu ceza sahası içinde Yasin Öztekin'e aktardı. Yasin Öztekin'in sol çaprazdan şutunda araya giren Pazdan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.


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