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Futbol: Süper Lig

Fatih Karagümrük: 2 - Medipol Başakşehir: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-25 22:03:01 -
Futbol: Süper Lig

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Ramazan Civelek (Dk. 89 Koray Altınay), Ndao, Darri (Dk. 80 Chahechouhe), Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Vato Arveladze)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 62 Berkay Özcan), Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 72 Aleksic), Kerim Frei (Dk. 46 Guldbrandsen), Crivelli, Demba Ba (Dk. 84 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 47 Roco, Dk. 90 Sabo (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 82 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 90+5 Koray Altınay (Fatih Karagümrük), Dk. 29 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

47. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın soldan kullandığı kornerde Mevlüt Erdinç kafayla topu arka direğe aktardı. Roco, arka direkte müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

51. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol çaprazdan ortasında Demba Ba'nın penaltı noktası civarından kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

90. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Ndao'nun pasında topla buluşan Sabo, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden sert vurdu, meşin yuvarlak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-0.

90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

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