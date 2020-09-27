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Spor Futbol: Süper Lig
Spor

Futbol: Süper Lig

Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:24:00 -
Futbol: Süper Lig


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Baiano, Doğan Erdoğan, Abdullah Durak, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Caulker, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Siopis, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Babacar


RİZE (AA) - Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

10. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Selim Ay'ın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

30. dakikada Aytemiz Alanyaspor adına kazanılan faul atışında, Efkan Bekiroğlu'nun yaklaşık 30 metreden yerden sert şutunda top yandan auta çıktı.

45+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Ceyhun Gülselam'ın kafa kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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