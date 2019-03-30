Futbol: Spor Toto 1. Lig - Ligin 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar: 2 Nisan Salı: 16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman 16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu 19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan 19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay 3 Nisan Çarşamba: 16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk 16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin 16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam 19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka

Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

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