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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Ligin 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu

30 Mart 2019 Cumartesi 12:44
Futbol: Spor Toto 1. Lig


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman

16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam

19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka


Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:44
  1. 27. hafta
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  3. hakemler
  4. Spor Toto 1. Lig

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