Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Ligin 27. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu30 Mart 2019 Cumartesi 12:44
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
2 Nisan Salı:
16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman
16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu
19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan
19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba:
16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk
16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin
16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam
19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka
Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi.
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