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Spor Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!
Spor

Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!

Yeniakit Publisher
2024-03-16 12:19:00 -
Futbol severlere müjde! UEFA Kupası Türkiye’ye geliyor! 2019 yılında da gelmişti!

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye master franchise’ı Yes Oto, 21-22 Mart tarihlerinde UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getiriyor.

Futbol tarihine 1971-72 sezonuyla beraber giren ve geride kalan 53 yılda Avrupa’nın en önemli futbol müsabakaları arasındaki yerini alan UEFA Avrupa Ligi, bu yıl İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenecek finalle sahibini bulacak. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, dünyada futbolun sembollerinden birisi olarak gösterilen ikonik UEFA Kupası’nı, Dublin’deki dev final öncesinde 21-22 Mart tarihlerinde İstanbul’da sergileyecek.

 

Enterprise’ın 2015 yılından bu yana UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsorları arasında yer aldığını belirten Yes Oto ve Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “2015 yılında yapılan iş birliği anlaşması çerçevesinde UEFA Avrupa Ligi sponsorluğumuzun 9’uncu yılına girdik. Avrupa’nın en prestijli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi’nin kupasını 2019 yılında da ülkemize getirmiştik. 21-22 Mart tarihlerinde UEFA Kupası’nı tekrar İstanbul’a getireceğimiz ve halkımızla buluşturacağımız için heyecanlıyız” dedi.

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