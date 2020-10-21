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Spor Futbol: Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: Şampiyonlar Ligi

Leipzig: 2 - Medipol Başakşehir: 0

Yeniakit Publisher
2020-10-21 00:04:06 -
Futbol: Şampiyonlar Ligi

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)

Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano (Dk. 65 Konate) , Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Dk. 70 Kluivert), Kampl (Dk. 58 Adams), Angelino, Olmo (Dk. 65 Henrichs), Poulsen, Forsberg (Dk. 46 Hwang)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal ( Dk. 67 Demba Ba, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Aleksic), Visca, Deniz Türüç (Dk. 83. Giuliano), Crivelli

Goller: Dk. 16, Dk. 20 Angelino (Leipzig)

Sarı kartlar: Dk. 18 Bolingoli Dk. 43 Rafael, Dk 86 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Nkunku Dk. 41 Upamecano, Dk. 73 Konate, Dk. 39 Henrichs (Leipzig)



LEİPZİG (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Almanya temsilcisi Leipzig’e 2-0 mağlup oldu.

52. dakikada Leipzig’in atağında ikinci yarıda oyuna giren Hwang'ın ceza sahasına girdikten sonra attığı şut kaleci Mert Günok kontrol etti.

69. dakikada Christopher Nkunku'nun ceza sahasının hemen dışından kaleye attığı şutu Medipol Başakşehir’in tecrübeli kalecisi uzaklaştırdı.

81. dakikada Medipol Başakşehir hücumunda Crivelli kafasıyla savunmanın arkasında bulunan Demba Ba’ya topu gönderdi. Demba Ba’nın vuruşunda topu kaleci Peter Gulacsi çıkardı. Ancak hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

90. dakikada Medipol Başakşehir rakip yarı sahasında serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Aleksic topu arka direğe gönderdi. Burada boş durumda bulunan Epureanu kafasıyla vurduğu top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma Leipzig'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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