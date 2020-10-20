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Spor Futbol: Şampiyonlar Ligi
Spor

Futbol: Şampiyonlar Ligi

Leipzig: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Yeniakit Publisher
2020-10-20 23:07:48 -
Futbol: Şampiyonlar Ligi

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada (İspanya)

Leipzig: Gulacsi, Orban, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Nkunku, Kampl, Angelino, Olmo, Poulsen, Forsberg

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

Goller: Dk. 16 ve 20 Angelino (Leipzig)

Sarı kartlar: Dk. 18 Bolingoli, Dk. 43 Rafael (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Nkunku, Dk. 41 Upamecano (Leipzig)



LEİPZİG (AA) – UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Leipzig-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Leipzig'in sağ kanattan geliştirdiği atakta, Mukiele’nin ortasında arka direkte bulunan Angelino’nun vuruşunda Caiçara’ya çarpan topu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Leipzig’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpasın içinde bulunan Upamecano’nun kafa vuruşunda topu Mert Günok çıkardı.

9. dakikada Medipol Başakşehir’in sağ kanattan geliştirdiği ani atakta kaptan Visca topu ceza sahasında bulunan Crivelli’ye gönderdi. Crivelli topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak keleci Gulacsi’de kaldı.

16. dakikada Leipzig 1-0 öne geçti. Kevin Kampl’ın savunmanın arkasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde bulunan Angelino kontrol etti. Angelino düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

20. dakikada Medipol Başakşehir'de Epureanu kendi yarı sahasında topu Yussuf Poulsen’e kaptırdı. Hızlı hareket eden Poulsen topu Nkunku’ya, Nkunku da ceza sahsında bulunan Angelino’ya gönderdi. Angelino'nun sert şutunda top ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

29. dakikada Nkunku’nun ortaladığı topla sağ çaprazda buluşan Dani Olmo’nun şutunda, keleci Mert Günok tehlikeyi yumruklarıyla uzaklaştırdı.

31. dakikada Medipol Başakşehir’in atağında Visca ceza sahası içinde sürüklediği topa uygun pozisyonda vurdu, ancak kaleci Gulacsi golü önledi.

39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından kaleyi doğrudan gördüğü noktadan attığı şutta meşin yuvarlak Leipzig’in Macar kalecisinin kollarında kaldı.

42. dakikada Başakşehir’in ceza sahasına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruşu Deniz Türüç kullandı. Türüç’ün doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Leipzig’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.


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