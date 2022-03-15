Futbol sahalarında ender görülen olay! Nelsson attığı top bir taraftarın kafasına gelince özür diledi
Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson Beşiktaş maçında attığı top kafasına gelen bir taraftardan devre arası özür diledi.
Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne oldu. İki takım kozlarını Nef Stadı'nda paylaşırken mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.
Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısı Victor Nelsson’un attığı top bir taraftarın kafasına geldi.
İlk yarı bitiminde Nelsson taraftardan özür dilemeye gitti.
Futbol sahalarında ender görülen bu hareket takdir topladı.