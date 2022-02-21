Futbol sahalarında bunu da gördük!

Guatemala Ulusal Liginde oynanan bir futbol maçında, 1.5 metre uzunluğunda bir yılan sahaya girdi. Sahada korku dolu dolu anlar yaşanırken futbolcular sahada etrafa kaçıştı. Sahaya giren güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, yılanı büyük bir çabayla yakalayarak sahadan dışarı çıkardı.

Guatemala Ulusal Ligi'nde oynanan bir karşılaşmada çok ilginç bir olay yaşandı. Deportivo Nueva Concepción ve CSD Municipal arasında oynanan maçta sahaya 1.5 metre uzunluğunda yılan girdi.

Sahada yaşanan korku dolu anların ardından futbolcular etrafta kaçışırken sahaya giren güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, yılanı büyük uğraşların sonunda yakalamayı başardı. 1.5 metre uzunluğundaki yılan, ekipler tarafından dikkatlice dışarıya çıkartıldı. Yeşil sahada yaşanan bu olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

MAÇI EV SAHİBİ TAKIM KAZANDI

81. dakikada sahaya giren yılan yüzünden duran karşılaşma, 84. dakika itibariyle kaldığı yerden devam etti. Öte yandan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başardı. Maçı kazanan Deportivo Nueva Concepción takımı, 12 takımdan oluşan Guatemala Ulusal Ligi'nde 11. sırada yer alıyor. Deplasman takımı CSD Municipal ise zirvenin 4 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.