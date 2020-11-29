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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:39:58 -
Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 11. haftası 4. Grup'ta oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.

4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

52 Orduspor-Düzcespor: 0-0

Sultanbeyli Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0

Modafen-Siirt İl Özel İdare: 1-2

Kırıkkale Büyük Anadolu-Silivrispor: 2-1

Muğlaspor-Adıyaman 1954: 1-1

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