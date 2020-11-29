Futbol: Misli.com 3. Lig'de toplu sonuç
İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 11. haftası 4. Grup'ta oynanan 8 karşılaşmayla sona erdi.
4. Grup'ta oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
52 Orduspor-Düzcespor: 0-0
Sultanbeyli Belediyespor-Alanya Kestelspor: 0-1
1954 Kelkit Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0
Bergama Belediyespor-Bayrampaşa: 0-0
Modafen-Siirt İl Özel İdare: 1-2
Kırıkkale Büyük Anadolu-Silivrispor: 2-1
Muğlaspor-Adıyaman 1954: 1-1