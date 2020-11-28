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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:42:05 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig 1, 2 ve 3. gruplarda 11. hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:


1. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bucaspor 1928: 0-1

Ofspor-Payasspor: 3-1

Nevşehir Belediyespor-Artvin Hopaspor: 4-1

Kızılcabölükspor-1877 Alemdağspor: 2-4

Çankaya FK-Manisaspor: 0-2

Fatsa Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Belediye Derincespor: 2-1

Antalya Kemerspor-Diyarbekirspor: 1-3


2. Grup:

Kahta 02-Ceyhanspor: 5-0

İskenderun FK-Yomraspor: 0-3

Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

Halide Edip Adıvarspor-Karaman Belediyespor: 2-1

Ağrı 1970-Yozgatspor 1959: 1-0

Çengelköy Futbol Yatırımları-Darıca Gençlerbirliği: 0-1


3. Grup:

Gölcükspor-Esenler Erokspor: 0-2

Elazığ Karakoçan FK-Isparta 32: 1-1

Yalovaspor-Erbaaspor: 0-1

Cizrespor-Osmaniye FK: 0-2

Çatalcaspor-Altındağspor: 0-0

Arhavispor-Şile Yıldızspor: 0-1

Çarşambaspor-İçel İdmanyurdu: 1-0

Somaspor-Batman Petrolspor: 1-1

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