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Spor Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı
Spor

Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı

Futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 16:33:00 -
Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı

Futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda profesyonel futbol müsabakalarının medya mensuplarına yüzde 100 kapasiteyle açıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maçlarda sınırlı sayıda medya mensubu görev yapabiliyordu.

 

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