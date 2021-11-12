Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı
Futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.
Futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda profesyonel futbol müsabakalarının medya mensuplarına yüzde 100 kapasiteyle açıldığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maçlarda sınırlı sayıda medya mensubu görev yapabiliyordu.