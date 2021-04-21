Futbol Federasyonu'ndan maçlara iftar ayarı
Gazetemiz Akit’in ısrarlı yayınları sonrası profesyonel futbol liglerindeki müsabakalarda iftar saati problemi çözüldü.
TFF, iftar saatine denk gelen maçların başlama saatini değiştirdi. Geç gelen ramazan hassasiyetiyle Süper Lig’de 37, 38, 39. haftalarda, TFF 1. Lig’de 32. haftada oynanacak 19.00 seansı mücadelelerinin başlama saati 20.30’a alındı. Süper Lig ve TFF 1. Lig’de daha önce oruçlu futbolcuların maç esnasındaki duraklama esnasında iftar yapmaya çalıştığı görüntüler özellikle CHP’liler tarafından tepki görürken, maç saatlerinin belirlenmesinde ramazan ayının düşünülmemesi de halkın tepkisini çekmişti.