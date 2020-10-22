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Spor Futbol dünyasını sarsan iddia: Ozan Kabak'a Merih Demiral'ın takımı Juventus talip oldu
Spor

Futbol dünyasını sarsan iddia: Ozan Kabak'a Merih Demiral'ın takımı Juventus talip oldu

İngiliz devi Liverpool ile anılan 20 yaşındaki Ozan Kabak İtalyan takımı Juventus'un gündemine geldi. Transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Kabak, Merih Demiral ile takım arkadaşı olacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 19:28:00 -
Futbol dünyasını sarsan iddia: Ozan Kabak'a Merih Demiral'ın takımı Juventus talip oldu

Transfer döneminde adı Liverpool ile anılan Ozan Kabak için bu kez de İtalyan devi devreye girdi. Son 9 Serie A sezonunun şampiyonu Juventus, 20 yaşındaki stoper için teklif hazırladı.

Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.

22 milyon euroluk teklif

Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon avroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı.Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.

Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olmuştu

2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti. İlk olarak Stuttgart'ın yolunu tutan yıldız stoper, Schalke 04'e yaptığı transfer sonrası Bundesliga'da kariyerine devam ediyor.

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